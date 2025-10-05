Gli studenti morti a causa del crollo di una scuola in Indonesia sono almeno 36

Il numero degli studenti morti a causa del crollo dell’edificio che ospitava un collegio islamico a Sidoarjo, nell’isola di Giava, in Indonesia, è salito a 36. Lo ha comunicato l’agenzia che si occupa della gestione dei disastri nel paese, aggiungendo che ci sono ancora 27 studenti dispersi. Le operazioni per scavare tra le macerie e cercare di recuperarli sono ancora in corso e ci si aspetta che vadano avanti almeno fino a domani; è comunque improbabile che vengano trovate altre persone vive, visto che non ci sono più segni di vita da giorni. Nell’incidente, avvenuto lunedì, sono state ferite circa cento persone, alcune delle quali ricoverate in condizioni gravi.

L’incidente ha riguardato la sala di preghiera della scuola, il cui soffitto è crollato a causa del peso del materiale da costruzione impiegato durante alcuni lavori per aggiungere illegalmente due piani all’edificio. Le persone rimaste sotto le macerie sono perlopiù studenti maschi fra i 12 e i 19 anni: al momento del crollo le ragazze si trovavano in un’altra parte della scuola.