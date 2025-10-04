I morti accertati nel crollo di una scuola in Indonesia sono 14, e ci sono ancora circa 50 dispersi

In Indonesia sono stati estratti altri corpi da una scuola crollata lunedì: i morti confermati sono saliti a 14, e rimangono ancora circa 50 dispersi. È molto probabile che il numero di morti accertati cresca ancora nelle prossime ore. Il crollo ha causato anche un centinaio di feriti, alcuni dei quali sono stati ricoverati in gravi condizioni.

Il crollo è avvenuto al Collegio islamico di Al Khoziny nella città di Sidoarjo, nell’est dell’isola di Giava, e ha coinvolto la sala di preghiera della scuola: erano in corso i lavori per aggiungere illegalmente due piani, e il soffitto è crollato a causa del peso del materiale da costruzione. Le persone rimaste sotto le macerie sono principalmente studenti maschi fra i 12 e i 17 anni (le studenti femmine stavano pregando in un’altra parte della scuola).

Dato che non sono stati più rilevati segni di vita, i soccorritori hanno iniziato a usare mezzi pesanti per smuovere le macerie, cosa che finora non avevano fatto. Il capo dell’agenzia indonesiana per i disastri ha detto che si aspetta che le operazioni di recupero vengano completate entro sabato sera.