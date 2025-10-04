NewsletterPodcast
Una persona è stata uccisa e più di 30 sono state ferite in un attacco russo contro una stazione ferroviaria in Ucraina

Una foto del treno colpito dall'attacco russo (Ukrainian Railway via AP)

L’esercito russo ha attaccato una stazione ferroviaria in Ucraina, uccidendo una persona e ferendone più di 30, due delle quali in modo grave. L’attacco è avvenuto a Shostka, nella regione di Sumy, nella parte nord-est dell’Ucraina e a pochi chilometri dal confine con la Russia. Un video diffuso dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky mostra un treno distrutto e uno danneggiato dall’attacco.

L’azienda ferroviaria ucraina ha detto che dopo un primo attacco i treni coinvolti sono stati colpiti da un secondo drone, mentre erano già in corso le operazioni di evacuazione: è quindi stato un bombardamento cosiddetto “double tap”.

