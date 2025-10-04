Una persona è stata uccisa e più di 30 sono state ferite in un attacco russo contro una stazione ferroviaria in Ucraina

L’esercito russo ha attaccato una stazione ferroviaria in Ucraina, uccidendo una persona e ferendone più di 30, due delle quali in modo grave. L’attacco è avvenuto a Shostka, nella regione di Sumy, nella parte nord-est dell’Ucraina e a pochi chilometri dal confine con la Russia. Un video diffuso dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky mostra un treno distrutto e uno danneggiato dall’attacco.

L’azienda ferroviaria ucraina ha detto che dopo un primo attacco i treni coinvolti sono stati colpiti da un secondo drone, mentre erano già in corso le operazioni di evacuazione: è quindi stato un bombardamento cosiddetto “double tap”.