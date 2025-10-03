Il granduca Enrico di Lussemburgo ha abdicato in favore di suo figlio Guglielmo, che ha 43 anni ed è stato incoronato venerdì. Enrico di Lussemburgo ha 70 anni e governava da 25 anni il paese, che ha il PIL pro capite più alto dell’Unione Europea, ha una popolazione di circa 660mila persone ed è grande più o meno quanto la provincia di Piacenza. Aveva annunciato la sua volontà di abdicare per la prima volta a giugno del 2024, dicendo che desiderava «rallentare» e da allora aveva iniziato a trasferire i suoi poteri al figlio. La data ufficiale della cerimonia di passaggio, avvenuta oggi, era stata annunciata a dicembre.

