Le convocazioni per le partite della Nazionale di calcio contro Estonia e Israele, che potrebbero essere decisive per i Mondiali

È stato annunciato l’elenco dei 27 calciatori convocati per le prossime partite della Nazionale italiana maschile di calcio, allenata da Gennaro Gattuso. Sono le convocazioni per le partite di sabato 11 ottobre contro l’Estonia, a Tallin, e di martedì 14 ottobre contro Israele, a Udine. Sono partite importanti per la qualificazione dell’Italia ai Mondiali del 2026: dovrà vincerle entrambe per mantenere la possibilità di qualificarsi nelle ultime due partite del girone, che saranno a novembre. Tra le due partite quella contro Israele è considerata la più difficile, e quasi decisiva (la precedente, giocata a settembre, era finita 5-4 per l’Italia).

Come portieri, sono stati convocati Marco Carnesecchi dell’Atalanta, Gianluigi Donnarumma del Manchester City, Alex Meret del Napoli e Guglielmo Vicario del Tottenham.

Come difensori invece Gattuso ha scelto Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Brighton & Hove Albion), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Gianluca Mancini (Roma), Destiny Udogie (Tottenham).

I centrocampisti convocati sono Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Hans Nicolussi Caviglia (Fiorentina), Sandro Tonali (Newcastle), mentre gli attaccanti sono Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Mattia Zaccagni (Lazio).

È la prima convocazione in Nazionale per Nicolussi Caviglia e Cambiaghi, mentre tornano in nazionale Gabbia e Cristante, che erano stati chiamati l’ultima volta rispettivamente a ottobre e a giugno 2024.