Sean Diddy Combs è stato condannato a quattro anni e due mesi di prigione

Il noto rapper e produttore musicale Sean “Diddy” Combs, precedentemente noto come Puff Daddy, è stato condannato a quattro anni e due mesi di prigione e al pagamento di una multa di 500mila dollari. A luglio Combs era stato giudicato colpevole di due capi d’accusa di trasporto finalizzato alla prostituzione, ossia di aver organizzato e agevolato il trasferimento di sex worker per farli partecipare ai freak off, orge che organizzava in vari hotel in giro per il mondo, in violazione delle leggi federali contro lo sfruttamento della prostituzione.

Era stato invece assolto da altre tre accuse, più gravi: una di tratta di esseri umani a scopo sessuale e due in cui era imputato come presunto capo di un’organizzazione criminale per lo sfruttamento sessuale, per cui avrebbe potuto passare il resto della vita in carcere. Combs è uno dei musicisti e produttori più influenti della scena hip hop degli ultimi decenni. Per via della sua fama, dei particolari delle accuse e della mole di cause contro di lui, il processo nei suoi confronti è stato seguito dai media di tutto il mondo.