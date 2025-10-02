Ambra Sabatini ha vinto l’oro nei 100 metri T63 ai Mondiali di atletica paralimpica: è il quarto per l’Italia

L’1 ottobre Ambra Sabatini, velocista di 23 anni, ha vinto la medaglia d’oro ai Mondiali di atletica paralimpica nei 100 metri T63. Nello sport paralimpico la lettera indica il tipo di gara (“T” sta per track, pista) e il numero il tipo di disabilità (“63” è per atleti, in questo caso atlete, con disabilità alle gambe o le cui gambe sono state amputate sopra il ginocchio). Alle Paralimpiadi di Parigi, nel 2024, Sabatini era arrivata in finale da favorita e campionessa in carica, ma era caduta a circa 10 metri dall’arrivo nella gara, poi vinta da Martina Caironi. Sabatini, che già era campionessa mondiale in carica, ha vinto la sua gara in 14,39 secondi, in rimonta sull’indonesiana Karisma Evi Tiarani e sulla britannica Ndidikama Okoh.

Prima della gara nei 100 metri Sabatini aveva gareggiato nel salto in lungo, dove aveva fatto però tre salti nulli. «Sono molto contenta di questa gara, ho fatto esattamente ciò che mi ero ripromessa, ovvero correre precisa e ordinata senza strafare», ha detto: «Dopo i tre nulli di ieri non è stato facile perché ci tenevo tanto, però come mi sono già detta è stato un esordio per alcuni versi promettente per i salti che sono riuscita a fare».

I Mondiali di Para atletica (spesso chiamati “di atletica paralimpica“) si stanno svolgendo a Nuova Delhi, in India: sono iniziati il 27 settembre, finiranno il 5 ottobre e finora l’Italia ha ottenuto sei medaglie, quattro delle quali d’oro. Le altre medaglie d’oro sono state vinte da Carlo Calcagni (nei 100 metri e nei 400 metri T72) e da Ndiaga Dieng (negli 800 metri T20).