Jannik Sinner ha vinto l’ATP 500 di Pechino

Il tennista italiano Jannik Sinner ha battuto lo statunitense Learner Tien per 2 set a 0 (6-2, 6-2) nella finale dell’ATP 500 di Pechino, vincendo il torneo per la seconda volta (l’altra era stata nel 2023, mentre nel 2024 aveva perso in finale). Era il primo torneo che Sinner giocava dopo la sconfitta in finale degli scorsi US Open subita contro Carlos Alcaraz, e lo ha vinto battendo Marin Cilic, Terence Atmane, Fabian Marozsan, Alex De Minaur e appunto Tien, che ha 19 anni ed era alla sua prima finale in un torneo ATP, il circuito professionistico del tennis maschile.

Con questo, Sinner ha vinto 21 tornei su 30 finali giocate; nei prossimi giorni resterà in Cina per giocare il Masters 1000 di Shanghai, dove difenderà la vittoria dello scorso anno e dove non ci sarà Carlos Alcaraz. Nei giorni scorsi lo spagnolo, che di recente lo ha superato al primo posto della classifica mondiale, ha giocato l’ATP 500 di Tokyo, vincendolo in modo abbastanza agevole. Ha poi però deciso di rinunciare al torneo di Shanghai.