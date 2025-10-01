In Indonesia ci sono ancora 91 dispersi a causa del crollo di una scuola, in cui sono morte almeno tre persone

In Indonesia ci sono ancora almeno 91 dispersi a causa del crollo di una scuola avvenuto lunedì pomeriggio ora locale (mattina in Italia), in cui tre studenti sono morti. Ci sono anche un centinaio di feriti, 26 dei quali ancora ricoverati, molti con traumi cranici e fratture. La scuola crollata è il Collegio islamico della città di Sidoarjo, nella parte orientale dell’isola di Java. A crollare è stata la sala di preghiera, sopra la quale erano in costruzione illegalmente due piani: il peso dei materiali ha fatto collassare il soffitto sugli studenti maschi che stavano pregando. Le studenti femmine si trovavano in un’altra zona della scuola.

I servizi di emergenza indonesiani hanno detto di aver trovato sei sopravvissuti sotto le macerie, ma più passa il tempo più diminuiscono le possibilità di estrarli vivi. I soccorritori hanno consegnato loro cibo, acqua e ossigeno attraverso le fessure fra le macerie. Alle ricerche hanno preso parte oltre 300 soccorritori, e sul posto sono presenti anche macchinari pesanti per lo scavo, che però non sono al momento utilizzabili perché le macerie sono instabili.