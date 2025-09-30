In Indonesia è crollata una scuola: uno studente è morto e almeno 65 sono dispersi

In Indonesia è crollata una scuola, causando la morte di almeno uno studente e decine di feriti. Almeno 65 studenti, tra i 12 e i 17 anni, risultano ancora dispersi tra le macerie. I soccorritori sono al lavoro da ore, e agli studenti intrappolati che sono stati individuati hanno nel frattempo portato ossigeno e acqua; per ora sono riusciti a estrarne otto.

Le cause del crollo non sono ancora chiare: è avvenuto mentre gli studenti stavano pregando in una delle sale dell’Al Khoziny Islamic Boarding School di Sidoarjo, città che si trova nella parte orientale dell’isola di Giava. Nel frattempo le famiglie degli studenti si sono radunate negli ospedali e nella zona dell’edificio scolastico, in attesa di notizie sui loro figli.