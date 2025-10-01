È stato arrestato il narcotrafficante sospettato di aver ordinato il femminicidio di tre donne in Argentina

Tony Janzen Valverde Victoriano, un narcotrafficante noto anche come Pequeño J, è stato arrestato in Perù. È sospettato di essere il mandante di un triplice femminicidio compiuto nei giorni scorsi in Argentina. È stato arrestato martedì 30 settembre a Pucusana, una cittadina a 60 chilometri da Lima, dopo che l’Argentina aveva emesso un mandato internazionale d’arresto. Era in fuga da diversi giorni: al momento dell’arresto stava andando in Bolivia.

Secondo i giudici argentini, avrebbe ordinato di torturare e uccidere tre donne, Brenda del Castillo, Morena Verdi (due cugine di 20 anni) e Lara Gutiérrez (di 15 anni), venerdì 19 settembre a Buenos Aires. Secondo la polizia argentina il triplice femminicidio sarebbe stato parte di un regolamento di conti tra bande di narcotrafficanti rivali. Nei giorni scorsi se ne era parlato molto, un po’ perché riguardava tre giovani donne, un po’ perché l’Argentina è storicamente meno coinvolta nel traffico internazionale di droga rispetto ad altri paesi sudamericani. La polizia argentina aveva già arrestato diverse persone sospettate di essere coinvolte nel femminicidio.

