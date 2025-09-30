Jannik Sinner giocherà la finale del torneo ATP 500 di Pechino

Il tennista italiano Jannik Sinner ha battuto 2 set a 1 l’australiano Alex de Minaur (6-3, 4-6, 6-2) nella semifinale del torneo ATP 500 di Pechino: mercoledì 1 ottobre alle 8:00 ora italiana giocherà la finale del torneo, contro uno tra Learner Tien, statunitense, e Daniil Medvedev, russo. Per Sinner sarà la terza finale consecutiva all’ATP 500 di Pechino: nel 2024 perse contro Alcaraz, nel 2023 vinse contro Medvedev. Sinner è attualmente al secondo posto nella classifica mondiale dei tennisti maschili.

