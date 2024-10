Jannik Sinner ha perso la finale del torneo di Pechino contro Carlos Alcaraz

Il tennista italiano Jannik Sinner ha perso 2 set a 1 (7-6, 4-6, 6-7) la finale dell’ATP 500 di Pechino contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, che ha vinto il suo sedicesimo titolo; per Sinner è la prima sconfitta in una finale nel 2024, dopo che ne aveva vinte sei su sei. La partita era molto attesa, perché Sinner e Alcaraz sono considerati i due migliori tennisti della loro generazione (in questo momento i due migliori tennisti al mondo) e le loro partite sono solitamente molto spettacolari. Anche questa non ha deluso le aspettative: è stata equilibrata e incerta fino alla fine, con scambi e colpi di altissimo livello.

Uno dei tanti punti eccezionali della partita

Il primo set è finito al tie-break, l’ultimo game speciale che si conclude quando uno dei due tennisti arriva almeno a 7 punti, con almeno due di vantaggio sull’avversario (quindi in caso di 6-6 si prosegue a oltranza). Sinner è riuscito a vincerlo facendo gli ultimi quattro punti consecutivi, dopo che Alcaraz era andato in vantaggio per 6-4 (aveva quindi due set point, oltre a un altro avuto in precedenza). Nel secondo sono stati decisivi i game centrali: entrambi hanno avuto palle break (l’occasione cioè di vincere il game sul servizio dell’avversario, che è considerato più difficile perché chi serve ha generalmente un vantaggio). Sinner ne ha avute due nel lunghissimo ottavo game, ma Alcaraz è riuscito infine a vincerlo e a vincere anche il game successivo, chiudendo il set sul 6-4.

Anche il terzo set è stato molto combattuto. Alcaraz è partito meglio, facendo il break nel terzo game e avendo anche due palle per portarsi in vantaggio di due break. Sinner però ha recuperato e ha vinto il game per il 4-4 sul servizio di Alcaraz, pareggiando nuovamente. Superate le tre ore di gioco, la partita è andata avanti fino al decisivo tie-break del terzo set, dopo che sul 5-5 Sinner aveva annullato l’ennesima palla break ad Alcaraz (la dodicesima annullata su quindici avute dallo spagnolo). Sinner ha cominciato benissimo il tie-break, andando sul 3-0, ma Alcaraz ha fatto i sette punti successivi, vincendo la partita. Prima di questo, peraltro, Sinner aveva vinto 18 degli ultimi 19 tie-break giocati, compreso quello del primo set.