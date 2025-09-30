In provincia di Benevento un uomo ha ucciso la moglie ed è scappato: non si sa dove siano i due figli minori della coppia

Un uomo di 58 anni, Salvatore Ocone, ha ucciso la moglie Elisa Polcino, 49 anni, a Paupisi, in provincia di Benevento, in Campania. Ocone è poi scappato ed è tuttora ricercato dai carabinieri. Il corpo di Polcino è stato trovato dalla suocera, che abita nello stesso stabile. Dalle prime informazioni sembra che Ocone abbia colpito Polcino con una pietra mentre lei si trovava a letto.

Inoltre non si sa dove siano i due figli più giovani della coppia, un ragazzo di 15 anni e una ragazza di 16, la cui sparizione è stata confermata dal sindaco di Paupisi, Salvatore Coletta, che ha detto che i due ragazzi non sono entrati a scuola oggi. I due potrebbero essere con il padre. Il terzo figlio della coppia, che è maggiorenne, non era presente.