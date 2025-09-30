L’ex assistente parlamentare di Maximilian Krah, deputato tedesco dell’AfD, è stato condannato per spionaggio a favore della Cina

Jian Guo, ex assistente parlamentare di Maximilian Krah, noto membro del partito di estrema destra tedesco Alternative für Deutschland (AfD), è stato condannato a quattro anni e nove mesi di carcere per spionaggio a favore della Cina. Jian Guo, che è un cittadino tedesco, aveva lavorato come collaboratore di Krah per cinque anni, quando Krah era un deputato al Parlamento europeo (si era poi dimesso all’inizio di quest’anno dopo essere stato eletto deputato in Germania, sempre con AfD).

Guo era stato arrestato a Dresda nell’aprile del 2024 con l’accusa di aver condotto delle attività di spionaggio per conto della Cina. Lui si è sempre dichiarato innocente e Krah aveva a sua volta spiegato di non saperne nulla e di aver appreso delle accuse contro l’ex assistente solo dai media. Aveva anche aggiunto che subito dopo l’arresto di Guo aveva preso tutte le misure necessarie per migliorare la sicurezza nel suo ufficio.

Al tempo dell’arresto di Guo, Krah non era stato accusato di alcun reato, ma lo scorso maggio la procura di Dresda aveva iniziato a indagare su di lui per corruzione e riciclaggio di denaro relativamente a dei presunti pagamenti che avrebbe ricevuto dalla Cina negli anni in cui era europarlamentare, chiedendo poi che gli venisse revocata l’immunità parlamentare per poter svolgere perquisizioni e raccogliere prove. L’11 settembre il parlamento tedesco aveva acconsentito. Krah ha sempre definito le accuse nei suoi confronti «assurde e politicamente motivate».