La Russia ha bombardato l’Ucraina con decine di missili e droni, uccidendo almeno 4 persone

Nella notte tra sabato e domenica la Russia ha compiuto una serie di nuovi bombardamenti contro l’Ucraina, uccidendo 4 persone e ferendone 37. Gli attacchi sono durati più di 12 ore: hanno colpito principalmente la parte meridionale di Kiev, la capitale dell’Ucraina, dove è stato distrutto un palazzo di cinque piani, e la città di Zaporizhzhia, nella zona sudorientale del paese, parzialmente occupata dalla Russia. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che la Russia ha lanciato quasi 500 droni e 40 missili, intercettati solo in parte dalle difese antiaeree ucraine.

