Le barche della Global Sumud Flotilla sono ripartite da Creta verso la Striscia di Gaza

Le barche della Flotilla nel Mediterraneo centrale individuate sul tracker del movimento, 28 settembre 2025
Sabato sera le barche della Global Sumud Flotilla che erano rimaste ferme per alcuni giorni a sud dell’isola di Creta, in Grecia, sono ripartite verso la Striscia di Gaza.

Negli ultimi giorni il governo italiano e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella avevano proposto alla delegazione italiana della Flotilla di trasferire il cibo e i beni essenziali raccolti per la popolazione palestinese a Cipro, e di farli arrivare a Gaza da lì. La Flotilla aveva però rifiutato ribadendo che il suo scopo principale è provare a rompere il blocco navale imposto da Israele davanti alla Striscia: ed è quindi ripartita da Creta, dove era ferma dopo l’attacco coi droni subito mercoledì.

Attualmente le barche in navigazione nel Mediterraneo orientale con la Flotilla sono 44: a bordo ci sono circa 40 italiani e persone provenienti da oltre 40 paesi. Le barche erano partite nelle scorse settimane da Spagna, Tunisia, Grecia e Italia.

