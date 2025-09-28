Le barche della Global Sumud Flotilla sono ripartite da Creta verso la Striscia di Gaza

Sabato sera le barche della Global Sumud Flotilla che erano rimaste ferme per alcuni giorni a sud dell’isola di Creta, in Grecia, sono ripartite verso la Striscia di Gaza.

Negli ultimi giorni il governo italiano e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella avevano proposto alla delegazione italiana della Flotilla di trasferire il cibo e i beni essenziali raccolti per la popolazione palestinese a Cipro, e di farli arrivare a Gaza da lì. La Flotilla aveva però rifiutato ribadendo che il suo scopo principale è provare a rompere il blocco navale imposto da Israele davanti alla Striscia: ed è quindi ripartita da Creta, dove era ferma dopo l’attacco coi droni subito mercoledì.

Attualmente le barche in navigazione nel Mediterraneo orientale con la Flotilla sono 44: a bordo ci sono circa 40 italiani e persone provenienti da oltre 40 paesi. Le barche erano partite nelle scorse settimane da Spagna, Tunisia, Grecia e Italia.