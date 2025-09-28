Alle 19 l’affluenza alle elezioni regionali nelle Marche è stata del 30,2 per cento

Alle 19 di domenica l’affluenza alle elezioni regionali nelle Marche era del 30,24 per cento: sono andate a votare 400.679 persone. È un dato in calo rispetto alle regionali del 2020, quando l’affluenza alla stessa ora era stata del 32,94 per cento. Oggi sarà possibile votare fino alle 23; domani, lunedì 29 settembre, dalle 7 alle 15.

Le elezioni nelle Marche sono le prime regionali per cui si vota in autunno, e sono anche le più rilevanti per la politica nazionale: l’esito delle elezioni nelle altre regioni al voto è considerato scontato o quasi: il centrosinistra vincerà con ogni probabilità in Toscana, Puglia e Campania; e il centrodestra in Veneto e sembra anche in Calabria. Il 28 settembre si vota anche in Valle d’Aosta, dove però le questioni nazionali entrano molto meno, perché non si elegge direttamente un presidente e perché il primo partito è l’autonomista Union Valdôtaine. Nelle Marche invece la situazione è più incerta, e per questo sono le elezioni da guardare per capire chi tra la destra e il centrosinistra potrà sostenere di aver vinto le elezioni regionali da qui alla fine dell’anno (tutte un po’ spezzettate: si vota il primo weekend di ottobre in Calabria e il secondo in Toscana, e poi il 23 e il 24 novembre in Campania, Puglia e Veneto).

