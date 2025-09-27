Weekly Beasts

L’albinismo è una rara condizione genetica caratterizzata dalla parziale o totale assenza di melanina, un pigmento che conferisce colore alla pelle, ai capelli e agli occhi, e può riguardare non solo gli esseri umani, ma anche gli animali. Tra quelli fotografati questa settimana c’è proprio uno scoiattolo albino, con pelo bianco e occhi rossi. Compaiono poi delfini, gazzelle, rinoceronti, e persino dei maiali che fanno il bagno su una spiaggia di Ebeye, sulle isole Marshall.