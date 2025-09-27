L’imprenditore italiano Edoardo Sarchi è stato trovato morto in Albania 

Sabato le autorità albanesi hanno informato il consolato generale d’Italia del ritrovamento del corpo dell’imprenditore italiano Edoardo Sarchi, colpito da alcuni colpi di arma da fuoco in circostanze ancora da chiarire. Il corpo è stato ritrovato sul ciglio di una strada a Salari, vicino a Tepelena, nell’entroterra di Valona. Sarchi aveva 44 anni, era originario di Cunardo, vicino a Varese, era proprietario di una fabbrica di mattoni a Tirana, la capitale albanese, e faceva parte di una famiglia di imprenditori piuttosto conosciuti a Varese e non solo, che da tempo aveva deciso di investire nel mercato albanese. Il cugino di Sarchi, Antonio Nidoli, è il presidente della Camera di Commercio Italiana in Albania.