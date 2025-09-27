Hamas ha accettato il piano di Trump per il rilascio degli ostaggi e la fine della guerra a Gaza, scrive Haaretz

Secondo il quotidiano israeliano Haaretz, il gruppo palestinese Hamas avrebbe accettato un piano proposto dall’amministrazione statunitense di Donald Trump per concludere la guerra in corso nella Striscia di Gaza. Lunedì il piano sarà sottoposto anche al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in un incontro ufficiale alla Casa Bianca: non è ancora chiaro se Trump riuscirà a convincerlo ad accettarlo.

Il piano prevede che Hamas consegni tutti gli ostaggi a Israele, sia quelli vivi sia i corpi di quelli morti, e in cambio ottenga un cessate il fuoco permanente e il ritiro graduale dell’esercito militare dalla Striscia. Il piano non è noto nella sua interezza ma sembra che preveda anche un impegno di Hamas a non partecipare al futuro organo di governo della Striscia una volta che finirà la guerra.

Il piano di Trump circola da qualche giorno negli ambienti diplomatici, e secondo diversi giornali è stato accolto positivamente da diversi paesi a maggioranza araba. Lo stesso Trump ne ha parlato in maniera molto ottimista negli ultimi giorni.