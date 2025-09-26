La Turchia ha ritirato la richiesta per riconoscere il döner kebab come piatto tradizionale europeo

La Turchia ha ritirato la richiesta che aveva presentato nell’aprile dello scorso anno per garantire al döner kebab il riconoscimento di piatto tradizionale nell’Unione Europea, cosa che avrebbe imposto regole più rigide sugli ingredienti e sulle modalità di preparazione. A opporsi era stata soprattutto la Germania, paese in cui il piatto è popolarissimo anche per via di una comunità di origini turche numerosissima. Le richieste della Turchia avrebbero potuto far aumentare il costo dei kebab in Germania e nel resto d’Europa. Non è stato possibile trovare un accordo per superare le divergenze, quindi la richiesta è stata ritirata.

Il döner è un piatto tipico turco che in Italia viene chiamato più comunemente «kebab», da una parola araba che significa “carne arrostita”, diffuso in Europa da decenni. Si prepara facendo cuocere su uno spiedo verticale una grossa pila di carne e poi tagliandone strisce sottili. La tutela richiesta dalla Turchia era quella di «specialità tradizionale garantita (STG)», la stessa sotto la quale da qualche anno c’è anche la «pizza napoletana», e così tutelarne l’uso nei paesi membri, permettendo ai ristoratori di chiamare «döner kebab» solo i piatti che rispettavano determinate caratteristiche.

