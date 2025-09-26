Trump ha annunciato nuovi dazi su farmaci, mobili e camion dal 1° ottobre

Giovedì il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato sul suo social Truth nuovi dazi su una serie di prodotti importati negli Stati Uniti, a partire dal 1° ottobre: ha detto che saranno del 100 per cento sui farmaci, del 50 per cento sui mobili da cucina e da bagno, del 30 per cento sui mobili imbottiti e del 25 per cento sui camion. I dazi sui farmaci non saranno applicati se un’azienda farmaceutica ha già uno stabilimento negli Stati Uniti, o ne sta costruendo uno.

Trump ha giustificato i nuovi dazi scrivendo che certi prodotti stranieri invadono gli Stati Uniti e che il paese deve proteggere il suo processo produttivo per ragioni di sicurezza nazionale.

Non ha per ora specificato se questi nuovi dazi saranno applicati anche alle merci importate da paesi con i quali erano stati raggiunti accordi commerciali nei mesi scorsi, come il Giappone, il Regno Unito e l’Unione Europea, dove hanno una sede quasi tutte le grande multinazionali farmaceutiche. L’accordo con l’Unione Europea, firmato a luglio, prevede che dazi del 15 per cento sulla maggior parte delle importazioni dall’Unione Europea, tra cui i prodotti dell’industria farmaceutica.