È stato trovato il ragazzo di 17 anni che giovedì sera era stato rapito a Vittoria, in Sicilia

È stato trovato il ragazzo di 17 anni che giovedì sera era stato rapito da due uomini a volto coperto a Vittoria, in Sicilia. Il TG1 ha pubblicato un video che mostra il suo arrivo in commissariato, accompagnato dai familiari.

Prima del rapimento il ragazzo stava passeggiando per strada con diversi suoi coetanei, che hanno assistito a tutta la scena. I due, armati di pistola, avevano chiamato per cognome il ragazzo, e prima di farlo salire in auto gli avevano tolto il telefono, lasciandolo a terra per non farsi rintracciare. A quel punto se ne erano andati con l’auto, mentre un’altra li scortava. Il tutto era avvenuto nel rione Forcone, una strada alla periferia nord di Vittoria. Le forze dell’ordine avevano ipotizzato che il rapimento potesse essere un tentativo di estorsione, ma per il momento non ci sono altri dettagli.