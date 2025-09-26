A Vittoria, in Sicilia, un ragazzo è stato rapito da due uomini a volto coperto mentre era in strada con gli amici

Giovedì verso le 21:30 a Vittoria, in Sicilia, un ragazzo di 17 anni è stato minacciato e costretto a salire su un’auto da due uomini col volto coperto, mentre era per strada con diversi suoi coetanei, che hanno assistito a tutta la scena. Secondo quanto ricostruito i due uomini, armati di pistola, avrebbero chiamato per cognome il ragazzo, e prima di farlo salire in auto gli hanno tolto il telefono, che hanno lasciato a terra per non farsi rintracciare. Hanno anche detto agli altri ragazzi presenti che non erano loro gli obiettivi del rapimento. A quel punto se ne sono andati con l’auto, mentre un’altra li scortava. Il tutto è avvenuto in una strada alla periferia nord della cittadina.

A Vittoria c’è uno dei più grandi mercati ortofrutticoli del Sud Italia, in cui lavorano anche genitori del ragazzo rapito (di cui non è stato diffuso il nome). Secondo le forze dell’ordine il rapimento potrebbe essere un tentativo di estorsione, di intimidazione o un regolamento di conti. A indagare è il commissariato di polizia di Vittoria.