L’ong Medici Senza Frontiere ha sospeso le sue attività nella città di Gaza

(Ansa)
Venerdì l’ong Medici Senza Frontiere (MSF) ha annunciato che sospenderà le sue attività nella città di Gaza a causa dell’aumento delle azioni militari israeliane nell’area. Jacob Granger, il coordinatore per le emergenze di MSF, ha detto che le cliniche gestite dall’organizzazione sono state interamente circondate dai soldati israeliani, e che la decisione è stata presa per non mettere a rischio l’incolumità del personale.

Dallo scorso 16 settembre l’esercito israeliano è entrato via terra nella città di Gaza con l’obiettivo di conquistarla e occuparla interamente. Prima della guerra era abitata da circa un milione di persone, più o meno la metà dell’intera popolazione della Striscia: il 9 settembre l’esercito israeliano ha ordinato a tutti di andarsene, e secondo le sue stime più di 450mila persone l’hanno fatto.

