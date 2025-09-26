L’ong Medici Senza Frontiere ha sospeso le sue attività nella città di Gaza

Venerdì l’ong Medici Senza Frontiere (MSF) ha annunciato che sospenderà le sue attività nella città di Gaza a causa dell’aumento delle azioni militari israeliane nell’area. Jacob Granger, il coordinatore per le emergenze di MSF, ha detto che le cliniche gestite dall’organizzazione sono state interamente circondate dai soldati israeliani, e che la decisione è stata presa per non mettere a rischio l’incolumità del personale.

Dallo scorso 16 settembre l’esercito israeliano è entrato via terra nella città di Gaza con l’obiettivo di conquistarla e occuparla interamente. Prima della guerra era abitata da circa un milione di persone, più o meno la metà dell’intera popolazione della Striscia: il 9 settembre l’esercito israeliano ha ordinato a tutti di andarsene, e secondo le sue stime più di 450mila persone l’hanno fatto.

