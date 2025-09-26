Lorenzo Finn ha vinto i Mondiali di ciclismo nella categoria Under 23, dove era il più giovane in gara

Il diciottenne italiano Lorenzo Finn ha vinto la medaglia d’oro nella prova in linea Under 23 ai Mondiali di ciclismo su strada, in corso in Ruanda. Nato nel dicembre del 2006, Finn è al suo primo anno nella categoria Under 23: fino all’anno scorso correva nella categoria Juniores (dove era stato campione del mondo nel 2024) e in questi Mondiali era il più giovane tra i 118 atleti in gara tra gli Under 23. Finn ha vinto dopo aver staccato lo svizzero Jan Huber, l’ultimo che era riuscito a stare con lui, su un tratto in salita a 6 chilometri dall’arrivo. La sua è la prima medaglia d’oro per l’Italia a questi Mondiali, dopo il bronzo di Federica Venturelli nella prova a cronometro Under 23.

La gara maschile della categoria Under 23 si è svolta a Kigali sullo stesso circuito cittadino lungo circa 15 chilometri su cui sabato e domenica ci saranno le prove élite femminile e maschile. Nel caso della prova Under 23, la gara ha avuto una lunghezza di 165 chilometri, per oltre tremila metri di dislivello complessivo. Il favorito era il belga Jarno Widar, secondo molti destinato a fare grandi cose anche a livello élite, che nella gara vinta da Finn non è però mai stato in grado di stare nelle prime posizioni.

