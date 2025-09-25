Per venerdì 26 settembre è in programma uno sciopero nazionale di 24 ore del settore aereo

Il sindacato CUB Trasporti ha indetto per venerdì 26 settembre uno sciopero nazionale di 24 ore delle lavoratrici e dei lavoratori dei settori aereo e aeroportuale, che rischia di provocare ritardi e cancellazioni a decine di voli in tutta Italia. Lo sciopero è stato indetto per ottenere condizioni lavorative migliori, ma anche a sostegno della popolazione palestinese e della Global Sumud Flotilla.

Dalla mezzanotte di venerdì potrà aderire allo sciopero per 24 ore anche il personale di Wizz Air Malta e quello di Volotea; i lavoratori delle società di assistenza a terra negli aeroporti che aderiscono all’associazione Assohandlers invece potranno scioperare per quattro ore, dalle 10 alle 14: tra loro ci sono le persone che si occupano della gestione dei bagagli, dei rifornimenti di carburante e dell’assistenza ai passeggeri nell’imbarco.

Dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21 sono comunque previste fasce orarie di tutela, in cui i voli devono essere effettuati in ogni caso. L’ENAC, l’ente nazionale per l’aviazione civile, ha pubblicato sul suo sito l’elenco dei voli garantiti.