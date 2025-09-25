Amazon ha accettato di pagare 2,5 miliardi di dollari per chiudere una causa su pratiche scorrette legate all’offerta Prime

Giovedì Amazon si è accordata con la Federal Trade Commission (o FTC), l’agenzia governativa statunitense che si occupa di tutela dei consumatori, di privacy e di concorrenza, e pagherà 2,5 miliardi di euro per chiudere una causa che riguarda Prime, l’offerta a pagamento per accorciare i tempi di consegna delle merci acquistate sulla piattaforma. È una somma significativa, divisa fra 1 miliardo di multa e 1,5 miliardi di risarcimento ai consumatori colpiti. La FTC accusava Amazon di aver progettato un sito con un design «manipolatore» per ingannare decine di milioni di utenti spingendoli a pagare Prime, e di aver reso volutamente difficile disdire l’offerta.

Un esempio fornito dalla FTC mostrava come un utente, una volta arrivato alla pagina della spedizione dell’ordine, potesse scegliere fra cliccare su un grande pulsante giallo che diceva «Ottieni la spedizione gratuita in due giorni», che rapidamente lo iscriveva a Prime senza dargli molte informazioni sul costo dell’abbonamento, oppure una piccola frase in blu che diceva «No grazie, non desidero la spedizione rapida e gratuita». Una volta iscritto a Prime, per disdirlo era necessario passare attraverso «quattro pagine, sei clic e quindici opzioni», ossia un percorso tortuoso appositamente creato per scoraggiare l’utente dal completare l’operazione.

La causa era stata presentata nel 2023 e martedì era iniziato il processo a Seattle, nel quale il verdetto sarebbe spettato a una giuria popolare, una cosa piuttosto insolita per un caso di antitrust. In questi due anni Amazon aveva modificato il suo sito, negando però di aver infranto la legge e sostenendo che il sistema fosse simile a quello di altre piattaforme. Anche nell’accordo raggiunto con la FTC non è presente alcun riconoscimento di colpa da parte dell’azienda. Rimane aperta una seconda e più grande causa intentata dalla FTC contro Amazon, in cui l’azienda è accusata di monopolio.