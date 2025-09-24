NewsletterPodcast
A Dallas una persona ha sparato in un ufficio dell’agenzia per il controllo dell’immigrazione: due persone sono state uccise

Foto d'archivio: un posto di blocco controllato da polizia e agenzie federali (fra cui l'ICE) a Washington il 30 agosto 2025 (AP Photo/Mark Schiefelbein)
Foto d'archivio: un posto di blocco controllato da polizia e agenzie federali (fra cui l'ICE) a Washington il 30 agosto 2025 (AP Photo/Mark Schiefelbein)

Mercoledì a Dallas, in Texas, una persona ha sparato contro un ufficio dell’ICE, l’agenzia del governo statunitense per il controllo delle frontiere e dell’immigrazione. Ha ucciso due persone e ne ha ferito una terza, che è stata portata in ospedale. La segretaria per la Sicurezza nazionale, Kristi Noem, ha detto che la persona che ha sparato si è uccisa. Tutte e tre le persone colpite erano immigrati detenuti dall’ICE.

