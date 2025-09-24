L’Italia maschile di pallavolo è in semifinale ai Mondiali

L’Italia maschile di pallavolo ha battuto il Belgio per 3 set a 0 (25-13, 25-18, 25-18) e si è qualificata per le semifinali dei Mondiali, dove affronterà la vincente di Polonia-Turchia. Italia e Belgio si erano già affrontate ai gironi, e aveva vinto il Belgio per 3 set a 2. La partita dei quarti di finale è stata molto diversa: l’Italia l’ha di fatto dominata, restando sempre in controllo.

Sin dall’inizio ha mostrato grande aggressività e organizzazione in difesa e a muro (ha fatto 6 punti con questo fondamentale, contro gli 0 del Belgio), e grande efficacia al servizio (con 7 ace, cioè punti diretti dopo il servizio) e in attacco, dove l’alzatore Simone Giannelli è riuscito a coinvolgere tutti i giocatori. Alla fine il miglior marcatore è stato il centrale Roberto Russo con 12 punti. Il primo set è finito addirittura 25-13, nel secondo l’Italia ha cominciato molto bene e poi ha gestito il vantaggio fino al 25-18. Il terzo set è stato un po’ più equilibrato all’inizio, ma nella seconda parte l’Italia ha giocato meglio, lasciando indietro il Belgio e chiudendo infine sul 25-18.

L’Italia arrivava ai Mondiali tra le favorite e da campione in carica, ma ai gironi aveva faticato un po’ più del previsto, perdendo appunto contro il Belgio e classificandosi seconda, in un torneo comunque ricco di sorprese e risultati inattesi. Dagli ottavi di finale in poi però la Nazionale allenata da Ferdinando De Giorgi ha alzato nettamente il suo livello, battendo 3-0 l’Argentina e ora 3-0 il Belgio. In semifinale potrebbe affrontare la squadra sulla carta più forte, la Polonia, contro cui ha giocato l’ultima finale dei Mondiali (vincendola) e l’ultima finale degli Europei (perdendola).