Meloni ha definito «irresponsabile» la Global Sumud Flotilla

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha commentato gli attacchi di mercoledì notte nei confronti delle barche della Global Sumud Flotilla, colpite mentre si trovavano in acque internazionali al largo di Creta, in Grecia. Parlando con i giornalisti a New York, dove ha partecipato all’Assemblea generale dell’ONU, Meloni ha detto:

Intanto chiaramente la mia condanna di quello che è accaduto stanotte è totale […]. Dopodiché però io voglio ribadire quello che penso di questa vicenda, perché tutto questo è gratuito, pericoloso e irresponsabile. Non c’è bisogno di rischiare la propria incolumità, non c’è bisogno di infilarsi in un teatro di guerra per consegnare degli aiuti a Gaza, che il governo italiano e le autorità preposte avrebbero potuto consegnare in poche ore.

Meloni ha anche detto che ci sarebbe bisogno di un «richiamo a tutti» alla responsabilità, riferendosi in particolare ai parlamentari italiani che stanno partecipando alla spedizione della Flotilla verso Gaza: ci sono l’europarlamentare italiana Benedetta Scuderi e il deputato del PD Arturo Scotto. Secondo gli equipaggi gli attacchi alle barche sarebbero stati compiuti da droni. Nessuno è rimasto ferito.

Le barche stanno andando verso Gaza per tentare di consegnare cibo e altri beni essenziali e rompere il blocco navale di Israele. Nei giorni della loro partenza Meloni aveva parlato poco dell’iniziativa, e quando lo aveva fatto aveva dato risposte molto meno nette rispetto a questa. Ma già poche ore dopo gli attacchi i partiti di opposizione se l’erano presa con il governo: secondo loro l’attacco alle barche con a bordo cittadini e parlamentari italiani sarebbe da considerarsi un «attacco deliberato all’Italia», e quindi il governo dovrebbe reagire e fare di più per proteggere gli equipaggi. Il commento così duro di Meloni è anche in risposta a queste polemiche politiche.

Meloni comunque ha confermato che una nave della Marina Militare italiana, la Fasan, è stata inviata dal ministro della Difesa Guido Crosetto «nelle vicinanze» delle barche della Flotilla per garantire soccorso e assistenza in caso di bisogno. Crosetto giovedì farà un’informativa in parlamento.

