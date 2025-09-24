In Russia due persone sono state uccise da un attacco con droni ucraino contro Novorossiysk, una città con un importante porto
Il governatore della regione russa di Krasnodar ha detto che due persone sono state uccise e sei sono state ferite in un attacco compiuto dall’Ucraina con dei droni nel centro di Novorossiysk, una città russa sul mar Nero con un importante porto. L’attacco è avvenuto di giorno e ha danneggiato un hotel e altri cinque edifici.
Sono stati danneggiati anche gli uffici del Caspian Pipeline Consortium, un consorzio formato da aziende energetiche russe, kazake e di altri paesi, che gestisce l’oleodotto che trasporta il petrolio estratto in Kazakistan al porto di Novorossiysk. Non è la prima volta che il consorzio viene attaccato: era già successo a febbraio e marzo. Negli ultimi mesi l’Ucraina ha intensificato i suoi attacchi contro le infrastrutture energetiche e industriali della Russia, per cercare di limitare le entrate del governo russo da questi settori.