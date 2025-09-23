“Familia” di Francesco Costabile è il candidato italiano all’Oscar per il miglior film internazionale

Familia di Francesco Costabile è il film italiano scelto per essere candidato all’Oscar per il miglior film internazionale. La scelta è stata presa come ogni anno da una commissione dell’ANICA (l’Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Digitali) composta da giornalisti, produttori, distributori e addetti ai lavori. Il film parla di una famiglia in cui torna, dopo anni passati in carcere, il padre e marito violento.

Il 16 dicembre i membri dell’Academy (l’associazione che assegna gli Oscar) sceglieranno una lista di 15 film tra quelli internazionali proposti dai vari paesi, da cui poi ricaveranno la lista delle cinque nomination finali, che sarà annunciata il 22 gennaio. Non è detto quindi che Familia sarà tra i film candidati all’Oscar. La cerimonia di premiazione sarà il 16 marzo 2026.

Il film era stato presentato nel 2024 all’81esima Mostra del cinema di Venezia, nella sezione Orizzonti, dedicata a film e corti «rappresentativi di nuove tendenze estetiche», ed era uscito al cinema a ottobre.