Beatrice Venezi sarà la nuova direttrice musicale del teatro La Fenice di Venezia

Beatrice Venezi, direttrice d’orchestra e nota per la sua vicinanza alla destra al governo, sarà la nuova direttrice musicale del teatro La Fenice di Venezia, uno dei più importanti e prestigiosi teatri lirici al mondo. La sua nomina è stata approvata all’unanimità dalla fondazione che gestisce l’attività del teatro, presieduta dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro (di centrodestra). Venezi assumerà ufficialmente l’incarico a partire dall’ottobre 2026, e il suo mandato durerà fino al marzo 2030.

Venezi ha 35 anni ed è figlia dell’imprenditore immobiliare Gabriele Venezi, che nei primi anni Duemila fu candidato sindaco a Lucca per il partito neofascista Forza Nuova. Dal 2022 è consigliera per la musica al ministero della Cultura.

Negli ultimi anni ha spesso fatto parlare di sé per circostanze che non riguardano il suo lavoro: soprattutto a partire da un’intervista del 2021 in cui disse di non voler essere chiamata “direttrice” ma “direttore” d’orchestra, conquistando molte simpatie da parte di politici e sostenitori della destra. La vicinanza agli ambienti di destra le ha anche attirato molte critiche: prima dell’inizio del concerto di Capodanno 2024 al teatro dell’opera di Nizza, per esempio, venne fischiata e fu esposto uno striscione con scritto: «Niente fascisti all’opera, niente opera ai fascisti». L’anno scorso tre musicisti dell’orchestra sinfonica siciliana erano stati sospesi per alcuni giorni dal lavoro dopo averla criticata in un’intervista a Repubblica.

