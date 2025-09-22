Trump ha detto che tra gli acquirenti di TikTok negli Stati Uniti ci saranno i Murdoch, Larry Ellison e Michael Dell
Il presidente statunitense Donald Trump ha detto che il consorzio che acquisterà TikTok negli Stati Uniti per evitare il suo blocco (“TikTok ban”) includerà alcuni dei miliardari più noti e importanti del paese nel settore tecnologico. Trump ha fatto i nomi di Rupert e Lachlan Murdoch, rispettivamente il fondatore dell’enorme gruppo dei media Fox Corp e suo figlio, attuale capo dell’azienda; il capo della grande azienda tecnologica Oracle, Larry Ellison; e Michael Dell, capo dell’azienda informatica Dell. Le trattative sono ancora in corso e non si sa come e quando avverrà la vendita, né se quello che dice Trump sia definitivo.
Attualmente TikTok è di proprietà dell’azienda cinese ByteDance. Il “TikTok ban” è una legge che impone il blocco della popolarissima piattaforma negli Stati Uniti a meno che non venga venduta a società non cinesi: sarebbe dovuta entrare in vigore a gennaio ma è stata ripetutamente posticipata da Trump. ByteDance finora si era opposta alla vendita, ma la settimana scorsa il governo statunitense aveva detto di essersi accordato con quello cinese, e il tema è stato trattato anche in una telefonata tra Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping: i suoi dettagli però non sono stati annunciati pubblicamente.