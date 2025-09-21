Lunedì le scuole di Genova e altri comuni della Liguria resteranno chiuse per un’allerta meteorologica

L’ARPAL, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure, ha diffuso un’allerta meteorologica di livello “arancione” per temporali fino alle 13 di lunedì, che poi diventerà “gialla” fino alle 15. Come conseguenza dell’allerta, lunedì sono sospese le lezioni di tutti i cicli d’istruzione, università inclusa, a Genova (dove resteranno chiusi anche parchi, giardini e cimiteri) e in diversi altri comuni. Hanno fatto ordinanze analoghe, tra le altre, le amministrazioni di Albenga, Arenzano, Camogli, Cogoleto, Chiavari, Lavagna, Mele, Rapallo, Recco, Santa Margherita Ligure, Savona, Sestri Levante e Zoagli.