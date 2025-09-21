L’Italia maschile di pallavolo ha battuto l’Argentina ai Mondiali e si è qualificata per i quarti

La Nazionale italiana di pallavolo ha battuto per 3-0 (25-23, 25-20, 25-22) l’Argentina agli ottavi dei Mondiali maschili che si stanno giocando nelle Filippine, qualificandosi così per i quarti. L’Italia campione del mondo in carica era arrivata seconda nel suo girone dietro al Belgio, contro cui aveva perso 3-2 nella seconda partita: ai quarti incontrerà la vincente tra Finlandia e appunto Belgio, in programma domenica alle 14 italiane.

L’Argentina invece aveva vinto il girone dal quale era stata eliminata a sorpresa la Francia, campione olimpica a Parigi 2024. Il primo set della partita è stato molto equilibrato, mentre il secondo è stato dominato dall’Italia, che soprattutto nella seconda metà si è distinta a muro e in difesa, e ha approfittato di nove errori dell’Argentina. Anche il terzo è stato molto combattuto, ma alla fine è stato vinto dall’Italia anche grazie a ben tre battute vincenti dell’opposto Yuri Romanò.

