Weekly Beasts

Il cervo dalla coda nera è un tipo di cervo che vive nelle regioni costiere del Nord America occidentale, soprattutto Alaska, Columbia Britannica, Oregon e California. È una sottospecie del cervo mulo e ha una caratteristica coda corta con la punta nera, da cui prende il nome. In una delle fotografie della settimana si vede un suo cerbiatto, con il tipico manto maculato, mentre scappa da un recinto dove si era intrufolato per mangiare della frutta caduta da un albero. Rimanendo in tema di “nomi con colori”, ci sono anche fotografie di un delfino rosa, di un airone maggiore azzurro e di una tartaruga marina verde. Poi un orso malese, un sifaka di Coquerel, una scimmia ragno e due ara che volano accanto a una famiglia in scooter, in Indonesia.