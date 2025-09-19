Migliaia di persone sono state evacuate dal centro di Berlino a causa del ritrovamento di una bomba inesplosa della Seconda guerra mondiale

Migliaia di persone sono state evacuate giovedì sera da una zona del centro di Berlino a causa del ritrovamento di una bomba inesplosa della Seconda guerra mondiale nel fiume Sprea. La bomba, che si trova a quattro metri di profondità, è stata scoperta durante dei lavori di costruzione e verrà disinnescata nelle prime ore di venerdì mattina, quando i sommozzatori potranno effettuare un’ispezione più approfondita.

Il quartiere coinvolto nell’evacuazione è densamente popolato: ospita diverse ambasciate e anche degli uffici dell’amministrazione comunale. Il traffico navale sulla Sprea, che attraversa la città, è stato bloccato, alcune strade sono state chiuse e la linea 2 della metropolitana è stata sospesa.

Il quotidiano berlinese Tagespiegel ha segnalato lunghe code presso un rifugio di emergenza con centinaia di persone in attesa di registrarsi per ottenere un posto e trascorrere la notte. Un secondo rifugio presso una scuola vicina è stato inoltre aperto poco dopo mezzanotte per accogliere l’elevato numero di persone che non avrebbero trovato accoglienza nel primo.