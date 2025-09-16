Ora anche gli utenti della versione gratuita di Spotify possono scegliere quali canzoni riprodurre
Da lunedì tutti gli utenti di Spotify, anche quelli della versione gratuita del servizio di streaming musicale, possono scegliere quali canzoni riprodurre: finora infatti questa possibilità era limitata agli utenti della versione a pagamento (Premium), mentre tutti gli altri potevano riprodurre le canzoni di un artista o di un singolo disco o playlist solo in modalità casuale.
Un portavoce di Spotify ha detto al sito di tecnologia TechCrunch che per chi non ha la versione a pagamento resta un limite di canzoni che si possono scegliere in un’ora, e che una volta superato torna attiva la riproduzione casuale: al momento Spotify non ha specificato qual è il numero limite. Da qualche giorno, intanto, per gli utenti Premium è disponibile l’ascolto delle canzoni in qualità lossless, cioè senza nessun tipo di compressione, paragonabile a quella dei CD.
