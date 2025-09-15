Lo sciatore italiano Matteo Franzoso è morto a 25 anni

Matteo Franzoso, sciatore di velocità della Nazionale italiana, è morto a causa delle complicanze di un trauma cranico: aveva 25 anni. Da sabato scorso era ricoverato in coma farmacologico in un ospedale di Santiago, in Cile, per una caduta in allenamento sulla pista di La Parva, dove la Nazionale era in ritiro per preparare la stagione agonistica.

Franzoso aveva esordito tra i professionisti nel 2017, e nel 2021 aveva vinto la sua prima gara in Coppa Europa (il secondo circuito più importante al mondo) nel supergigante, una delle specialità dello sci alpino. Nella stessa stagione aveva esordito in Coppa del mondo, il principale circuito sciistico internazionale. Nel 2023 aveva vinto il campionato italiano nella specialità della combinata.