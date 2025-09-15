A Milano una donna è morta colpita da un uomo che si era buttato dal balcone di casa, lui è sopravvissuto

Domenica pomeriggio a Milano una donna di 83 anni, Francesca Manno, è morta perché colpita da un uomo di 70 anni, suo condomino, che si era buttato dal balcone di casa sua al quarto piano tentando di suicidarsi. L’uomo è sopravvissuto: non è in pericolo di vita ed è ricoverato all’ospedale Niguarda. È stato accusato di omicidio colposo. Manno è stata colpita mentre stava camminando nel cortile interno del palazzo. I fatti sono avvenuti in via Fratelli di Dio, nel quartiere Baggio, nella zona ovest della città.

Dove chiedere aiuto

Se sei in una situazione di emergenza, chiama il numero 112. Se tu o qualcuno che conosci ha dei pensieri suicidi, puoi chiamare il Telefono Amico allo 02 2327 2327 tutti i giorni dalle 9 alle 24, oppure via WhatsApp dalle 18 alle 21 al 324 0117252.

Puoi anche chiamare l’associazione Samaritans al numero 06 77208977, tutti i giorni dalle 13 alle 22.