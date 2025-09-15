L’italiano Iliass Aouani ha vinto la medaglia di bronzo nella maratona ai Mondiali di atletica
L’atleta italiano Iliass Aouani ha vinto la medaglia di bronzo nella maratona ai Mondiali di atletica in corso a Tokyo, in Giappone. Aouani, che ha 29 anni, ha concluso la gara in 2 ore 9 minuti e 53 secondi. Al primo e al secondo posto sono arrivati il tanzaniano Alphonce Felix Simbu e il tedesco Amanal Petros, che è stato sorpassato sulla linea del traguardo. È la quarta medaglia per l’Italia ai Mondiali, dopo quelle di argento di Antonella Palmisano nella 35 km di marcia e di Nadia Battocletti nei 10.000 metri, e quella di bronzo di Leonardo Fabbri nel getto del peso.