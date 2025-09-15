Christian Brückner, il principale sospettato per la scomparsa di Madeleine McCann, ha rifiutato di farsi interrogare dalla polizia britannica

Christian Brückner, il principale sospettato nel seguitissimo caso ancora irrisolto della scomparsa di Madeleine McCann, ha respinto la rogatoria con cui la polizia britannica chiedeva di poterlo interrogare. Brückner, che è tedesco e ha 48 anni, si trova in carcere in Germania per una condanna di 7 anni per aver stuprato una donna di 72 anni a Praia da Luz, in Portogallo, nel 2005: sarà rilasciato mercoledì. La rogatoria è una richiesta che un’autorità giudiziaria fa presso quella di un altro paese per poter eseguire degli atti processuali che riguardano una persona straniera.

Madeleine McCann scomparve quando aveva tre anni, il 3 maggio del 2007 in un albergo di Praia da Luz, nel sud del Portogallo, dove era in vacanza con la sua famiglia. Le indagini attorno alla sua scomparsa attirarono moltissima attenzione nel Regno Unito e nel resto del mondo: furono fatte le ipotesi più varie ma il caso rimane irrisolto e non si sa dove sia McCann né cosa le sia successo.

Brückner, che ha vissuto a lungo in Portogallo ed è stato condannato due volte per abuso sessuale di minori nel 1994 e nel 2016, è ritenuto il principale responsabile sia dalla polizia britannica sia da quella tedesca. A giugno la polizia portoghese, su richiesta delle autorità tedesche, aveva eseguito nuove ricerche nella zona attorno a dove avvenne la scomparsa per cercare di raccogliere nuove informazioni. Tuttavia Brückner non è mai stato accusato formalmente per la scomparsa di McCann, per la quale lui respinge ogni accusa.