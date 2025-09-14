Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi sono stati eliminati prima delle loro finali ai Mondiali di atletica

Il velocista italiano Marcell Jacobs è stato eliminato nella semifinale dei 100 metri ai Mondiali e non parteciperà quindi alla finale. Anche il saltatore Gianmarco Tamberi è stato eliminato prima della finale, durante le qualificazione del salto in alto, e non sarà in finale. Quattro anni fa nello stesso stadio, quello olimpico di Tokyo, in pochi minuti Jacobs e Tamberi avevano vinto entrambi la medaglia d’oro olimpica nelle loro discipline.

Jacobs ha corso la semifinale con un tempo di 10,16 secondi, mentre Tamberi non è riuscito a superare la misura di 2,21 metri. Si è qualificato per la finale dell’alto invece un altro saltatore italiano, Matteo Sioli, che ha saltato 2,25 metri (nella semifinale dei 100 metri femminili è stata eliminata la velocista italiana Zaynab Dosso). Le eliminazioni di Jacobs e Tamberi non sono così sorprendenti, perché entrambi arrivavano da un periodo abbastanza negativo: nessuno dei due è più al massimo della forma, anche a causa di diversi problemi fisici. Jacobs ha 30 anni, Tamberi 33.

Dopo la gara Jacobs è sembrato piuttosto pessimista sul suo futuro: «L’anno scorso, dopo aver vinto l’Europeo, dopo essere tornato in una finale olimpica,avevo fatto una promessa: se avessi fatto una stagione difficile, non so se ne avrei ricominciata un’altra. Quindi vediamo, ho bisogno di liberare un po’ la testa e capire se vale la pena continuare a soffrire».