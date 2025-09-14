In Germania la CDU è andata bene nelle prime elezioni comunali da quando è al governo, ma è anche cresciuta molto AfD

Domenica ci sono state le elezioni comunali nel land tedesco della Renania Settentrionale-Vestfalia: secondo le proiezioni della televisione pubblica WRD l’Unione Cristiano Democratica (CDU, il partito di centrodestra del cancelliere Friedrich Merz) ha mantenuto lo stesso risultato rispetto alle comunali di cinque anni fa, attorno al 33 per cento. Le elezioni erano le prime da quando il governo di Merz è entrato in carica, a maggio: lui l’ha presentata come una prova del consenso per il suo governo, che però secondo i sondaggi è già molto impopolare.

Le elezioni servivano a eleggere le amministrazioni comunali: le percentuali descritte negli exit poll si basano sull’aggregazione dei risultati in tutti i comuni, ma l’esito effettivo sarà determinato dalle percentuali ottenute dai partiti in ogni singola città. È comunque considerato un voto rilevante per osservare alcune tendenze nella politica nazionale. Il principale partito di opposizione, Alternative für Deutschland (AfD, di estrema destra), ha triplicato i suoi consensi, passando dal 5 per cento delle ultime elezioni comunali al 15 per cento. Il risultato è notevole perché la Renania Settentrionale-Vestfalia, il più popoloso dei 16 stati federati della Germania, è nell’ovest del paese, lontano dalla tradizionale base di consensi di AfD, che invece è la parte orientale.

I Socialdemocratici, il principale partito di centrosinistra e partner della coalizione di governo, hanno subito un lieve calo dei voti, passando dal 24 per cento al 22 (fino a pochi anni prima ottenevano stabilmente percentuali molto più alte). I Verdi invece hanno subito un calo notevole: dal 20 per cento al 13. Fra gli altri partiti nazionali, la Sinistra (die Linke) è l’unico oltre ad AfD ad aver aumentato i suoi consensi, di circa due punti percentuali: è attorno al 5 per cento.