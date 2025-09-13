Weekly Beasts

Qualche giorno fa è apparso un nuovo murale di Banksy su una facciata del Queen’s Building, una sezione del complesso delle Royal Courts of Justice di Londra. Il murale, che raffigurava un giudice che picchia un manifestante, è stato rimosso poco dopo, ma un alone dell’opera è rimasto abbastanza visibile da convincere una donna ad approfittarne e usarlo come sfondo per fare qualche fotografia al suo cane. Tra gli altri animali fotografati in settimana c’erano poi un Rhamphiophis oxyrhynchus, un serpente dell’Africa orientale; un avvoltoio collorosso e un macaco che si lancia da un albero.