C’è stato un forte terremoto al largo della Kamchatka, in Russia

Nella notte tra venerdì e sabato c’è stato un forte terremoto al largo della penisola della Kamchatka, sulla costa orientale della Russia. La magnitudo non è stata ancora confermata: secondo la Geological Survey degli Stati Uniti (USGS), l’agenzia che si occupa di studi sul territorio e di rischi naturali, è stata di 7.4, mentre per altri istituti come l’Helmotz Centre for Geosciences (GFZ) è stata di 7.1.

Si conoscono con più precisione altre informazioni, e cioè che è il terremoto è avvenuto 111 chilometri a est della città russa di Petropavlovsk-Kamchatsky, capoluogo della regione della Kamchatka, a una profondità di 39,5 chilometri. Inizialmente il Pacific tsunami warning center aveva diffuso un’allerta tsunami, poi revocata.

Alla fine di luglio in Kamchatka c’era stato un terremoto di magnitudo 8.8, uno dei più forti mai registrati. Subito dopo il terremoto era stata diffusa un’allerta tsunami per vari paesi del Pacifico, fra cui il Giappone e gli Stati Uniti. Alla fine c’erano stati pochi danni: le onde non avevano superato i due metri di altezza e nel giro di alcune ore gli allarmi erano rientrati.