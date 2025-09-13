Al rally del Lazio uno spettatore è morto colpito da calcinacci caduti per un incidente

Venerdì sera un uomo di 75 anni è morto a Falvaterra, in provincia di Frosinone, colpito da alcune tegole e calcinacci dopo un incidente avvenuto al rally del Lazio. Lo spettatore stava guardando la gara a bordo strada, vicino a un piccolo deposito: quando una delle auto si è schiantata contro un muro, le tegole del deposito e i calcinacci sono caduti addosso all’uomo.

La corsa è stata sospesa per far arrivare l’ambulanza il prima possibile. Il 75enne era cosciente ed è stato subito trasferito all’ospedale Santa Scolastica di Cassino, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico durante il quale è morto.

Dai primi accertamenti fatti dalla polizia è emerso che l’uomo si trovava in un’area considerata pericolosa e chiusa agli spettatori. Il figlio della vittima ha chiesto agli organizzatori di non sospendere la competizione.